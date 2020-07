Der FC Aarau läuft heute zum ersten Mal mit dem neuen Trainer Stephan Keller an der Seitenlinie auf. Gegen den Gegner – den FC Winterthur – hat man in Aarau noch eine Rechnung offen. Bei der letzten Begegnung ging man 2:5 unter. Doch seit dem Restart der Liga verlor der FCA noch kein Spiel im heimischen Brügglifeld. Man kann also auf eine Revanche hoffen.