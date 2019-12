Noch zwei Spiele bis zur Winterpause: Um die Vorrunde versöhnlich abzuschliessen und die anvisierte Barrage nicht aus den Augen zu verlieren, muss der FC Aarau in Schaffhausen und gegen Chiasso gewinnen. Die AZ-Reporter Sebastian Wendel und Ruedi Kuhn appellieren im Talk an den Stolz der Spieler, nehmen aber auch Trainer Patrick Rahmen in die Pflicht.