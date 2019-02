Was die «AZ» bereits in der vergangenen Woche berichtet hat, ist jetzt offiziell: Andy Schmid kommt im Sommer 2019 in die Schachenhalle! Zwar nicht als Neuverpflichtung des HSC Suhr Aarau, aber immerhin für ein Testspiel mit seinen Rhein-Neckar Löwen gegen den Aargauer NLA-Klub. Das hat der HSC in einem Communiqué mitgeteilt.

Unter dem Motto «Die Löwen zu Gast bei der HSC-Familie» gastiert der 35-jährige Schweizer Handball-Superstar und mehrfache Meister in Deutschland und der Schweiz am 31. Juli 2019 in der Aarauer Schachenhalle. Das Testspiel zwischen dem HSC Suhr Aarau und den Rhein-Neckar Löwen wird um 19.30 Uhr angepfiffen.

Andy Schmid: «Ich freue mich»

Löwen-Captain Andy Schmid blickt mit Vorfreude auf das Gastspiel seines Teams beim HSC Suhr Aarau und den Heimatbesuch rund um den Schweizer Nationalfeiertag: «Ich freue mich sehr auf das Spiel in Aarau», sagt Schmid und ergänzt: «Natürlich ist es für mich etwas Besonderes, mit meiner Mannschaft in meiner Heimat zu spielen. Ich verfolge die Entwicklung im Schweizer Handball ganz genau und habe natürlich auch die positive Entwicklung rund um den HSC Suhr Aarau wahrgenommen.»