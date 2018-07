Alles klar, alles fix, alles in trockenen Tüchern! Am Donnerstagmorgen bestätigt der FC Aarau, was die «AZ» bereits Anfang Woche verkündet hat: Der FCA leiht Mickael Almeida vom FC Sion für die am Samstag beginnende Saison 2018/19 aus.

Sion-Boss Christian Constantin und Aarau-Sportchef Sandro Burki hatten bereits am Wochenende alles klar gemacht. Die Walliser leihen den 19-jährigen Almeida für ein Jahr an den FC Aarau aus. Einzige Bedingung: Die Aarauer müssen die Lohnkosten für den talentierten Stürmer übernehmen.