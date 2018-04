in der nächsten Saison heisst der Cheftrainer des FC Aarau Patrick Rahmen. Es ist keine überraschende, sondern die allseits erwartete Lösung, nachdem die "Aargauer Zeitung" seit Tagen vom Basler als Topkandidaten auf das Amt schrieb.

Nachdem in der vergangenen Woche mit Ciriaco Sforza der letzte verbliebene Mitstreiter im Rennen um den FCA-Trainerposten ausgeschieden ist, hat Rahmen im Brügglifeld einen Vertrag bis 2020 unterschrieben.

Zuletzt arbeitete der 49-Jährige zwei Jahre lang beim FC Luzern als Assistenzcoach mit weitreichenden Kompetenzen.

Als im Januar 2018 in der Innerschweiz Chefcoach Markus Babbel entlassen wurde, ging auch Rahmen. Zuvor arbeitete er als Cheftrainer beim FC Biel (2015-16) und während vier Jahren (2011-2015) in verschiedenen Funktionen beim Bundesliga-Traditionsklub Hamburger SV.

Seine Trainerkarriere lancierte Rahmen im Nachwuchs des FC Basel. In seiner Heimat ist der Name "Rahmen" ein Begriff: Patricks Vater ist Bruno Rahmen, der in den 70er-Jahren mit dem FC Basel mehrere Meistertitel gewann.

Sohn Patrick will beim FC Aarau nun endgültig als Cheftrainer durchstarten. Der Fakt, dass FCA-Sportchef Sandro Burki ihm einen Zweijahres-Vertrag angeboten hat, ist ein grosser Vertrauensbeweis. Die Erwartungen an den neuen FCA-Cheftrainer sind hoch.

Rahmen nimmt seine Arbeit im Brügglifeld offiziell erst nach dem Ende der laufenden Saison auf, wird aber ab sofort im Hintergrund zusammen mit Sandro Burki die neue Saison aufgleisen.

Heisst: Die neue Mannschaft und den neuen Trainerstaff (Assistent-, Goalie- und Konditionstrainer) zusammenstellen.

Holländer Ton Verkerk neuer Interimstrainer

In der laufenden Saison sind noch acht Spiele zu absolvieren. Für diese wird Ton Verkerk an der Seitenlinie stehen. Der 63-jährige Holländer wird den bisherigen Interimstrainer Stephan Keller ablösen, dem die notwendige UEFA-Pro-Lizenz fehlt, um einen Verein in der Challenge League zu trainieren.