Jetzt ist es amtlich: Der TV Endingen muss zehn Tage in Quarantäne – warum nun eine Verfälschung des Abstiegskampfs droht

Spieler und Staff der ersten Mannschaft des TV Endingen müssen definitiv in eine zehntägige Quarantäne. Dies haben die zuständigen Behörden der Vereinsleitung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Die Massnahme gilt für alle Endinger, deren Namen auf dem Matchblatt des 25:23-Sieges gegen GC Amicitia vom vergangenen Samstag, 10. Oktober, figurieren.

Der TVE war am Mittwoch kurz nach Mittag darüber informiert worden, dass Spieler und Staff von GC Amicitia vom Zürcher Kantonsarzt in eine zehntägige Quarantäne versetzt worden waren. Dies, weil ein Spieler aus den Reihen von GC Amicitia positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der betroffene Spieler war beim Gastspiel der Zürcher vom Samstag, 10. Oktober, in der GoEasy-Arena gegen den TVE zum Einsatz gekommen und hatte tags darauf erste Symptome verspürt.

In der Folge hatten sich die Angehörigen der ersten Mannschaft der Surbtaler in Absprache mit den Behörden in eine freiwillige Selbstisolation begeben und so auf weitere Anweisungen von der Aargauer Kantonsärztin gewartet. Die zehntägige Quarantänezeit gilt rückwirkend und endet deshalb am kommenden Dienstag, 20. Oktober.

TVE beantragt Verschiebung des Abstiegskampfs in Basel

Mit dem Quarantänebescheid vom Donnerstag ist nun auch klar, dass die TVE-Partie der 9. NLA-Runde am kommenden Sonntag, 18. Oktober, auswärts bei St. Otmar St. Gallen nicht stattfinden kann. Sie wurde dementsprechend abgesagt. Das Verschiebedatum steht noch nicht fest.

Ausserdem versucht der TVE die auf Sonntag, 25. Oktober, angesetzte Auswärtspartie gegen den RTV Basel um drei Tage auf Mittwoch, 28. Oktober, zu verschieben. Dies, weil die Vorbereitungszeit auf die im Abstiegskampf nicht ganz unwichtige Partie zu wenig ausreichend sei. «Wir haben die Verschiebung beantragt, um Verletzungen vorzubeugen. Wenn Spitzensportler zehn Tage lang nicht trainieren können, dann ist das Risiko von Verletzung sehr gross», erklärt TVE-Geschäftsführer Christian Villiger die Beweggründe seines Vereins. Ob die Liga ein Gehör für das Verschiebungsbegehren des TVE hat, steht derzeit noch nicht fest.

Bei Nichtverschieben bleiben TVE maximal drei Trainingseinheiten

Sollte sich, aus welchen Gründen auch immer, eine Verschiebung nicht realisieren lassen, droht eine Verfälschung des Abstiegskampfs in der NLA, weil sich die Basler ganz normal auf die Partie vorbereiten könnten, während dem TVE maximal noch drei Trainingseinheiten im Vorfeld bleiben würden.

Das wäre umso bitterer, als dass sich der TVE durch den 25:23-Heimsieg gegen GC Amicitia am Samstag, 10. Oktober, in die Position gebracht hat, die Basler mit einem Sieg im Direktvergleich von Ende Oktober zu überholen und so die Abstiegsplätze hinter sich zu lassen.