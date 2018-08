Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Der Auftakt des FC Aarau in der neuen Challenge-League-Saison ist alles andere als gelungen. Nach den Niederlagen gegen Servette und Winterthur muss es heute im heimischen Brügglifeld gegen den Aufsteiger Kriens klappen, wenn man den Anschluss an die Spitze nicht bereits früh in der Saison verlieren will.