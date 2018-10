Heute Abend (20. Oktober, Anpfiff 18:00 Uhr) spielt der FC Aarau Frauen auswärts gegen den FC Schlieren. In der Tabelle haben die Aarauerinnen nur zwei Punkte Vorsprung vor den Frauen des FC Schlieren – ein Sieg ist also Pflicht, will der FC Aarau Frauen den fünften Tabellenrang weiterhin für sich beanspruchen.