Heute Abend steht für den FC Aarau im «Lipo Park» die Partie gegen den FC Schaffhausen an. Die letzte Niederlage der Aarauer in Vaduz (1:5) hat gezeigt, dass man auf Fussballplätzen fern vom Brügglifeld grosse Mühe hat. Schafft es der FC Aarau heute in Schaffhausen diese Bilanz aufzupolieren? Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.