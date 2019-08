In der vierten Runde der Challenge League trifft der FC Aarau auswärts auf den FC Chiasso. Nach der bitteren Niederlage gegen GC will der FCA gegen das Schlusslicht punkten, um so den Anschluss an die Spitzenteams nicht zu verlieren. Verfolgen Sie die Partie (Anpfiff 20 Uhr) hier im Liveticker.