Aarau gegen Schaffhausen? Da war doch irgendwas? Richtig, als der FC Aarau Ende September den FC Schaffhausen auf dem Brügglifeld empfing, entstand ein Spiel, an das sich man sich noch lange erinnern wird. Zuerst wurde der Anpfiff der Partie nach hinten verschoben, weil Schaffhausen Probleme mit dem Mannschaftsbus hatte. Als die Spieler dann auf dem Platz waren, holten sich die Gäste sage und schreibe drei Rote Karten ab. Aarau entschied das Spiel mit 3:1 für sich, es war der erste Meisterschaftssieg in der aktuellen Saison. Nun lädt Schaffhausen zum Rückspiel. Zu Hause sind sie in der Meisterschaft noch ungeschlagen. Kann Aarau die Serie brechen? Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.