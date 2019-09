In der siebten Runde der 1.-Liga-Meisterschaft empfängt der FC Baden im heimischen Esp den FC Bassecourt. Während die Badener den Anschluss an die Top-Teams der Liga nicht verlieren wollen, befinden sich die Jurassier in der unteren Tabellenhälfte. Verfolgen Sie das Spiel (Anpfiff 20 Uhr) hier im Liveticker.