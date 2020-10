Der FC Baden hat am vergangenen Wochenende seine erste Niederlage in der laufenden Meisterschaft eingezogen. Das 2:4 beim Spiel gegen die Grasshoppers U21 tat weh. Die nächste Chance auf Punkte gibt es am heutigen Samstag. Gegner ist aber kein geringeres Team als der noch ungeschlagene FC Biel-Bienne. Das Spiel können Sie ab 16 Uhr hier im Ticker mitverfolgen.