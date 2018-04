In der 27. Runde der Challenge League trifft der FC Aarau auswärts auf den FC Vaduz. Die bisherigen zwei Duelle in dieser Saison konnten die Liechtensteiner für sich entscheiden. Die Aarauer kommen allerdings von einem Sieg in der letzten Begegnung. Können die Aarauer heute nachdoppeln? Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.