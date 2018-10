Der FC Aarau trifft heute in der 11. Challenge-League-Partie auf Servette. Nach zehn Runden ist der FC Aarau mit Abstand Tabellenletzter. Noch glaubt der Verein an FCA-Trainer Patrick Rahmen – doch ab sofort müssen Punkte her. Wird es den Aarauern im Spiel gegen Servette gelingen, sich den dringend nötigen Sieg zu holen – auch ohne den verletzten Varol Tasar?