Der HSC Suhr Aarau empfängt Wacker Thun am Dienstagabend in der Schachenhalle zur Finalissima um den Einzug in die Playoff-Halbfinals. 2:2 Unentschieden steht es in der Viertelfinalserie nach vier Spielen. Wer Spiel 5 gewinnt ist weiter, für den Verlierer ist die Saison vorbei.