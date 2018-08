In der dritten Runde der 1. Liga muss der FC Baden gegen United Zürich ran. Letztes Jahr spielten die Zürcher noch in der Promotion League, aber dieses Jahr sind sie mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Können die Badener die Promotion-League-Absteiger aus Zürich bezwingen? Verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.