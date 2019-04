Nachdem Lausanne am Samstag mit einer 5:0-Gala in Chiasso vorgelegt hat, braucht der FC Aarau auswärts in Wil unbedingt einen Vollerfolg, um am Barrageplatz der Waadtländer dran zu bleiben. Stellt ausgerechnet der neue Wil-Trainer Ciriaco Sforza dem FCA ein Bein? Verfolgen Sie die Partie ab 14.30 Uhr im Liveticker.