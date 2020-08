Jetzt im Liveticker: Baden führt weiterhin 2:0 und steuert auf den ersten Sieg zu – die Schlussphase läuft

Auch in der neuen Saison hat er Ambitionen, der FC Baden. Die Aufstiegsspiele sollen es mindestens sein, wenn möglich sogar das Emporklettern in die Promotion League. Trainer Ranko Jakovljevic startet in seine dritte Saison als Chef an der Seitenlinie und darf auf ein erfahrenes Kader zurückgreifen. Am Samstag ist der FC Schötz im Stadion Esp zu Gast. Kann der FCB sein erstes Spiel siegreich gestalten? Antworten gibt es ab 16.00 Uhr im Liveticker.

Der Liveticker zum Spiel: