Der HSC Suhr Aarau empfängt in der 5. Runde der NLA GC Amicitia. Die Aargauer haben seit ihrer Rückkehr in die NLA 2016 sieben von acht Partien gegen die Zürcher gewonnen und nur ein Mal verloren. Dementsprechend geht der HSC am Sonntagnachmittag (Anpfiff: 16 Uhr) als klarer Favorit in die Partie.