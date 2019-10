Nach dem Cup-Sieg in Stans bekommt es der HSC Suhr Aarau mit dem HC Kriens-Luzern zu tun. In der Liga hatten die Suhrer zuletzt auswärts kein Glück, drei von vier Partien gingen verloren. Ein Sieg gegen die Innerschweizer würde daher nicht nur der Moral gut tun, sondern auch für den Anschluss an die Spitzengruppe sorgen. Verfolgen Sie die Partie (ab 17:00) im Livestream.