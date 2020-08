Jetzt im Livestream: Kann der TV Endingen im Final gegen den HSC Suhr Aarau reagieren? Die 2. Halbzeit läuft

Noch vor dem Anpfiff des Finals des «Aargauer Cup» steht ein erster emotionaler Moment an: Der TV Endingen verabschiedet seinen langjährigen Spieler Nemanja Sudzum, dessen auslaufender Vertrag im gegenseitigen Einverständnis nicht mehr verlängert worden war. Der 37-jährige Serbe hat während acht Jahren insgesamt 210 Pflichtspieleinsätze für den TVE bestritten. «Nemo», wie sie ihn beim TVE liebevoll nennen, erhält von der gesamten Halle warmen Applaus – auch von der HSC-Bank.

Wenige Augenblicke später ist es aber vorbei mit gegenseitigen Sympathiebekundungen. Es sind noch keine zehn Minuten gespielt, da kassieren TVE-Neuverpflichtung Simon Huwyler und HSC-Portugiese João Ferraz nach einem intensiven Rencontre je zwei Strafminuten. In der Folge gibt es einige eher unfreundlich geführte Wortgefechte zwischen den beiden Mannschaftsbänken. Ganz klar: Es ist Derby-Zeit!

Natürlich wird auch Handball gespielt. Und wie! Der TV Endingen und der HSC Suhr Aarau liefern sich in den ersten 30 Minuten der Partie einen intensiven und temporeichen Schlagabtausch mit zahlreichen Treffern.

Während die mit einem wesentlich kleineren Budget operierenden Surbtaler auf dieselbe Stammformation wie bereits im Halbfinal am Vortag (27:22-Sieg gegen den TV Möhlin) setzen, kommen beim HSC vornehmlich die gegen Baden (27:21-Sieg) noch geschonten und deshalb frischen Stammkräfte Tim Aufdenblatten, Diogo Oliveira, João Ferraz, Martin Slaninka und Dragan Marjanac zum Einsatz.

Umso erstaunlicher, dass der gastgebende Aussenseiter lange Zeit gut mitzuhalten vermag und den HSC erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit etwas davon ziehen lassen muss. Zur Pause liegt Suhr Aarau deshalb mit 16:12 in Front.

Baden gewinnt den kleinen Final

Die beiden Aargauer NLB-Klubs STV Baden und TV Endingen liefern sich im kleinen Final des «Aargauer Cup» vor 257 Zuschauerinnen und Zuschauern einen harten Kampf. Im schnellen Spiel mit vielen Treffern aus der ersten und zweiten Welle auf beiden Seiten übernimmt Städtli bald einmal die Kontrolle. Derweil bekunden die Fricktaler mit Fortdauer der Partie im Angriff ihre liebe Mühe. Die Badener ziehen deshalb noch vor der Pause davon und gehen mit einer beruhigenden 20:14-Führung in die Kabine.

In der Folge entwickelt sich das Skore ausgeglichen weiter. Und so führt der STV Baden gut neun Minuten vor der Schlusssirene weiterhin mit sechs Treffern Vorsprung (27:21). In den letzten paar Minuten gelingt es dem Team von Trainer Björn Navarin sogar noch, die Führung auszubauen und so besiegt der STV Baden den TV Möhlin schlussendlich deutlich mit 33:25. Mit diesem Erfolg im kleinen Final sichert sich der STV Baden die Nummer 3 in der kantonalen Vorsaison-Hierarchie.

Sie haben die Partie verpasst? Sehen Sie sich STV Baden gegen TV Möhlin in der Livestream-Aufzeichnung an: