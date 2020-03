Drei Mal in Serie hat der HSC Suhr Aarau zuletzt verloren, gar seit vier Partien warten die Aargauer NLA-Handballer auf einen Sieg. Am Mittwochabend wartet im Heimspiel in der Schachenhalle St. Otmar St. Gallen als Gegner. Der HSC könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Ostschweizer heranrücken. Verfolgen Sie die Partie ab 20 Uhr im Livestream.