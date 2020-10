Jetzt im Livestream: Kann der HSC Suhr Aarau bei den Kadetten auf den 9:14-Pausenrückstand reagieren? Die 2. Halbzeit läuft

Der HSC Suhr Aarau erlebt einen schwierigen Auftakt in die Partie gegen die Kadetten Schaffhausen. Zwar kehrt Routinier João Ferraz, der zuletzt im Supercup gespielt hat, ins Team zurück und trifft in den ersten zehn Spielminuten gleich drei Mal. Weil aber einerseits keiner seiner Teamkollegen erfolgreich ist und er selber sich gleich mehrere Fehler leistet, liegen die Gäste nach einem Sechstel der Spielzeit in der BBC Arena trotzdem mit 3:6 hinten.

Zehn Spielminuten später verkürzt Co-Captain Tim Aufdenblatten nach einer Phase von gut vier Minuten ohne einen einzigen Treffer auf beiden Seiten zum 6:8. Zwar zwingt der HSC mit seiner starken Defensive die Kadetten immer wieder zu Fehlern, allerdings lassen die Aargauer in der Offensive schlicht und einfach zu viele Chancen liegen.

In der 26. Spielminute sieht mit Kadetten-Captain Dimitrij Küttel ausgerechnet der Aargauer in den Reihen der Schaffhauser nach einer überharten Abwehraktion gegen Tim Aufdenblatten die rote Karte. Der HSC-Co-Captain prallt beim Einsteigen Küttels hart zu Boden und muss gepflegt werden. Statt nun aufzuholen müssen die Gäste in der folgenden Überzahl ein Anwachsen des Rückstandes auf erstmals fünf Treffer hinnehmen. Bis zur Pause ändert sich daran nichts mehr und der HSC liegt nach der ersten Halbzeit mit 9:14 deutlich zurück.