Der Auftakt in die Partie ist harzig. Die beiden Teams tun sich im Angriff immer wieder schwer. Je vier technische Fehler auf Seiten beider Mannschaften in der Startviertelstunde sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. In der 17. Minute geht der HSC Suhr Aarau erstmals in Rückstand (6:7), bis dahin hatten die Gäste den Vorteil trotz Anspiel St. Otmars auf seiner Seite gehabt.

In der 23. Minute bauen die St. Galler mit dem 11:8 ihre Führung erstmals auf drei Treffer aus. Bei drei Toren Differenz pendelt sich das Skore in der Folge trotz mehrer Strafen gegen den HSC ein. Die Gäste vermögen in Unterzahl dagegenzuhalten.

Und kurz vor der Pause verkürzt Suhr Aarau den Rückstand dann auch noch. Mehr als das: Zwölf Sekunden vor der Pausensirene gelingt sogar der Ausgleich zum 16:16.