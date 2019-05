Was für ein Auftakt für die Torhüter beider Teams in diese Partie: TVE-Torhüter Christophoros Nungovitch pariert gleich die ersten beiden Abschlussversuche der Gäste, sein Gegenüber Patrick Murbach kann nur beim ersten Versuch des Heimteams mithalten, allerdings lassen sich die Endinger in ihrem zweiten Angriff einen technischen Fehler zu Schulden kommen und so steht es nach dreieinhalb Spielminuten immer noch 0:0.

Drei Minuten später geht der TVE erstmals in Führung. Nach weiteren Paraden beider Torhüter ist es Joel Huesmann, der für das Heimteam zum 3:2 trifft. Weitere zwei Minuten später erhöht Captain Christian Riechsteiner auf 4:2, nachdem TVE-Torhüter Dennis Grana den Siebenmeter, für den er extra eingewechselt worden war, pariert hat. Weil sich die Endinger in der Folge etwas nachlässiger werden, liegen sie kurz nach Ablauf der 10. Spielminute plötzlich wieder mit 4:5 zurück.