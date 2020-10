Jetzt im Livestream: Gelingt dem TV Endingen gegen GC Amicitia nach der Pause die Wende? Die 2. Halbzeit läuft

Dem TV Endingen misslingt der Auftakt ins Kellerduell gegen GC Amicitia komplett. Es sind erst gut sechseinhalb Minuten gespielt, da liegt das Heimteam in der GoEasy-Arena bereits mit 1:5 zurück. Zwar leisten sich in der Startphase die Spieler auf beiden Seiten zu viele Fehler, doch zeigen sich die Zürcher in ihren Abschlüssen weitaus effizienter.

Kurz nach Ablauf der 10. Spielminute bezieht TVE-Trainer Zoltan Majeri beim Stand von 2:6 sein erstes Team-Timeout. Am Spielverlauf ändert sich in der Folge allerdings kaum etwas: Die Surbtaler tun sich weiterhin enorm schwer, zu Würfen zu kommen, während die Gäste immer wieder sehr erfolgreich schnelle Gegenstösse spielen. Nach drei weiteren Gegentreffern ohne Antwort nimmt Majeri in der 14. Minute beim Spielstand von 2:9 bereits sein zweites Team-Timeout. Bis zu ihrem dritten Treffer, dem 3:11 durch Milomir Radovanovic in der 17. Minute, gelingt den Endingern während exakt zehn Minuten kein einziger Treffer.

Es läuft bereits die 20. Minute, als Kreisläufer Simon Huwyler den vierten Treffer für seine Farben erzielt. 4:11 liegt der TVE etwas mehr als zehn Minuten vor der Pause bereits zurück. Nun kommt auch die Endinger Offensive etwas besser in Fahrt. In der 26. Minute ist es Maxime Bardet, der mittels Siebenmeter auf 7:13 verkürzt. Es ist der erste Einsatz des gewohnt sicheren Siebenmeter-Schützen in dieser Partie. Drei Minuten später hat der Romand seinen nächsten Kurzeinsatz – und verwertet auch dieses Mal: 9:14.

Dem TVE gelingt es in der Schlussphase der ersten Halbzeit, zumindest Schadensbegrenzung zu betreiben. Dank des 10:14 wenige Sekunden vor der Pausensirene durch Justin Larouche kann das Heimteam durchaus hoffen, sich mit einer starken zweiten Halbzeit hier noch einmal für einen Punktgewinn aufzudrängen.