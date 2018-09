Der HSC startet schlecht in die Partie, liegt noch vor Ablauf der ersten zehn Minuten bereits mit drei Treffern zurück, bis zur 23. Minute wächst der Rückstand des Heimteams gar auf deren fünf an. Bis zur Pause (11:15) pendelt sich der Rückstand bei vier Treffern ein.

Und so bleibt es auch in der zweiten Halbzeit über weite Strecken. Der HSC muss den Gegner nie ganz ziehen lassen, kommt aber auch nicht viel näher heran. Das Aufbäumen gegen die drohende Niederlage in der Schlussphase kommt zu spät.

Starker Berner Torwart

Einerseits leisten sich die Spieler des HSC zu viele technische Fehler, andererseits hält aber BSV-Torhüter Edin Tatar gerade in der Startphase unglaublich gut. Immer wieder lässt der von Bern Muri als Nachfolger des neuen HSC-Torhüters Dragan Marjanac verpflichtete Bosnier die Offensive von Suhr Aarau verzweifeln.

Vor dem Anpfiff der Partie waren in einer kurzen Zeremonie Ehrencaptain Patrick Romann, Ilan Baumann und Lukas Strebel offiziell verabschiedet worden. Ebenso war Patrick Strebel für seinen 200. Meisterschaftseinsatz im HSC-Trikot geehrt worden.​

Schauen Sie hier die Partie im Livestream nach: