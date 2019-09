Der HSC Suhr Aarau startet schlecht in die Partie gegen den BSV Bern. Keine acht Minuten sind in der Aarauer Schachenhalle vor den 749 Zuschauerinnen und Zuschauern gespielt, da liegt der Aargauer NLA-Klub bereits mit vier Treffern zurück (2:6). Danach arbeitet sich der Gastgeber in einer zeitweise hektischen Partie langsam wieder zurück in die Partie. Nach zwischenzeitlichen Ausgleichen liegt der HSC zur Pause mit 11:12 zurück.