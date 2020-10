Jetzt im Livestream: Gelingt dem HSC Suhr Aarau beim RTV Basel der erste Auswärtssieg der Saison? – zur Halbzeit steht es 13:6 für den HSC

Der HSC Suhr Aarau bestreitet in der 6. Runde der NLA ein Auswärtsspiel beim RTV Basel. In der heimischen Schachenhalle haben die Aargauer in drei Partien drei Mal gewonnen, auswärts hingegen wartet man noch auf die ersten Punkte der Saison. Die Partie wird um 17.30 Uhr angepfiffen.