Endlich wird auch in der Aarauer Schachenhalle wieder Handball gespielt: Der HSC Suhr Aarau empfängt in der dritten Runde der neuen Saison den HC Kriens-Luzern (Anpfiff: 18.00 Uhr). Mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Misha Kaufmann in die Top 3 der NLA vorrücken.