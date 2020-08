Jetzt im Livestream: Der STV Baden gewinnt den kleinen Final gegen den TV Möhlin mit 33:25 klar

Die beiden Aargauer NLB-Klubs STV Baden und TV Endingen liefern sich im kleinen Final des «Aargauer Cup» einen harten Kampf. Im schnellen Spiel mit vielen Treffern aus der ersten und zweiten Welle auf beiden Seiten übernimmt Städtli bald einmal die Kontrolle. Derweil bekunden die Fricktaler mit Fortdauer der Partie im Angriff ihre liebe Mühe. Die Badener ziehen deshalb noch vor der Pause davon und gehen mit einer beruhigenden 20:14-Führung in die Kabine.

In der Folge entwickelt sich das Skore ausgeglichen weiter. Und so führt der STV Baden gut neun Minuten vor der Schlusssirene weiterhin mit sechs Treffern Vorsprung (27:21). In den letzten paar Minuten gelingt es dem Team von Trainer Björn Navarin sogar noch, die Führung auszubauen und so besiegt der STV Baden den TV Möhlin schlussendlich deutlich mit 33:25. Mit diesem Erfolg im kleinen Final sichert sich der STV Baden die Nummer 3 in der kantonalen Vorsaison-Hierarchie.

Sie haben die Partie verpasst? Sehen Sie sich STV Baden gegen TV Möhlin in der Livestream-Aufzeichnung an: