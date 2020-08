Heute stehen am «Aargauer Cup» in der GoEasy-Arena die Finalspiele an: Zuerst treten der STV Baden und der TV Möhlin im kleinen Final (ca. 17.15 Uhr) gegeneinander an, dann spielen der TV Endingen und der HSC Suhr Aarau (ca. 19.15 Uhr) im Final um den Titel bei der Premiere des zweitägigen Vorbereitungsturniers.