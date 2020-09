In der 3. Runde der NLA-Saison steht für den TV Endingen das Auswärtsspiel bei Kadetten Schaffhausen an. Das Team von Trainer Zoltan Majeri will gegen den Tabellenführer die Überraschung schaffen. Verfolgen Sie das Spiel aus der BBC Arena in Schaffhausen ab 19 Uhr im Livestream.