Jetzt im Livestream: Der TV Endingen oder der HSC Suhr Aarau? Wer gewinnt das zweite Aargauer Derby der Saison? – die 1. Halzeit läuft

Leckerbissen für alle Aargauer Handballfans: In der 11. Runde der NLA empfängt der TV Endingen am Mittwochabend den HSC Suhr Aarau zum Kräftemessen zwischen den beiden Kantonsrivalen. Die Partie in der GoEasy-Arena wird um 20 Uhr angepfiffen. Verfolgen Sie das Derby bei uns im Livestream.