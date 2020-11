Jetzt im Livestream: Schadensbegrenzung oder Aufholjagd? Die 2. Halbzeit der Partie des TV Endingen bei Pfadi läuft

Der erste Treffer in der Partie auswärts bei Pfadi Winterthur gelingt dem TV Endingen erst nach 4:52 Minuten. Wie bereits beim 32:32 auswärts gegen Wacker Thun von vor vier Tagen ist es Joel Huesmann, der als erster Surbtaler erfolgreich ist und zum 1:2 verkürzt.

Nach etwas mehr als elfeinhalb Spielminuten liegen die Aargauer Gäste erstmals mit drei Treffern zurück (2:5). Das für TVE-Partien ungewohnt tiefe Skore erklärt sich einerseits durch die zahlreichen Paraden der Torhüter beider Mannschaften sowie zahlreicher Technischer Fehler, andererseits verläuft das Spiel eher zähflüssig. Aufgrund der aggressiven Deckung des Heimteams kommen die Endinger nicht dazu, ihre schnelle Mitte auszuspielen. Stattdessen beissen sie sich immer wieder am gegnerischen Kreis fest und tun sich schwer, zum Abschluss zu kommen.

In der 14. Minute gelingt Simon Huwyler der erste Treffer nach einem schnellen Gegenstoss des TVE, der damit auf 3:5 verkürzt. Die beiden Torhüter liefern sich derweil weiter ein Duell auf hohem Nieau: Endingens Vit Schams steht kurz vor Ablauf der Startviertelstunde bei sieben Paraden (54 Prozent), sein Gegenüber Yahav Shamir hat deren fünf (63 Prozent) auf seinem Konto.

In der Folge reihen die Gäste während exakt 14:55 Minuten Technische Fehler, Wurffehler und von Pfadi-Torhüter Shamir parierte Würfe aneinander. Obwohl auch die Gastgeber alles andere als fehlerfrei spielen, liegt der TVE nach seinem vierten Torerfolg durch Milomir Radovanovic in der 29. Minute bereits mit 4:12 zurück. Bis zur Pause wächst der Rückstand der Surbtaler sogar noch um einen Treffer auf 4:13 an.