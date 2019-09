Wenn nicht jetzt, wann dann? Diese Frage stellt man sich im Surbtal an diesem Wochenende. Der Grund dafür: Nach den beiden Niederlagen zum Saisonstart in der NLA empfängt der TV Endingen den RTV Basel, der gemäss Prognosen ebenfalls in den Kampf um den Ligaerhalt involviert sein dürfte. Verfolgen Sie die Partie ab 18 Uhr im Livestream.