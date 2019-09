Der TV Endingen tritt am frühen Samstagabend arg dezimiert zum Heimspiel gegen GC Amicitia an. Immerhin ist der neu verpflichtete Tscheche Michal Tonar überraschend bereits spielberechtigt und gibt sein TVE-Debüt in der GoEasy-Arena in Siggenthal Station. Verfolgen Sie die Partie ab 18 Uhr im Livestream.