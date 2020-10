Jetzt im Livestream: Der TV Endingen empfängt den BSV Bern – die 1. Halbzeit läuft

Die Startphase in die Partie zwischen dem TV Endingen und dem BSV Bern verläuft ausgeglichen. Und so lautet der Spielstand nach rund sechseinhalb Minuten folgerichtig 5:5 unentschieden. Bis zu diesem Zeitpunkt zeichnet sich auf Seiten des Heimteams der linke Flügel Noah Grau als Doppeltorschütze aus.

In der 10. Spielminute geht der TVE erstmals in dieser Partie in Führung (6:5) – und das ausgerechnet in Unterzahl. Eine knappe Minute später sieht es sogar noch besser aus für die Surbtaler: Milomir Radovanovic trifft im Gegenstoss nach einem Technischen Fehler im BSV-Angriff zum 7:5. Und auch auf den nächsten Angriff der Gäste haben die Surbtaler eine Antwort: Vit Schams pariert den Wurf seines letztjährigen Teamkollegen Claudio Vögtli und Noah Grau verwandelt den schnellen Gegenstoss nach knapp elfeinhalb Spielminuten eiskalt zum 8:5.

TVE erstmals in den neuen Trikots mit Namenssponsoren

Eine erfreuliche Nachricht gibt es eine knappe halbe Stunde vor Spielbeginn: Endlich sind die neuen TVE-Trikots da. Eigentlich hätten die Endinger bereits zu Saisonbeginn Anfang September darin auflaufen wollen. Nun ist es einen Monat später so weit und ein Teil der Surbtaler Fans kann sich seinen Idolen auf der Platte ganz nah fühlen. 189 Namenssponsoren hatten sich im Frühling dieses Privileg im Rahmen der Aktion «Schenk euis din Name» je 100 Franken kosten lassen.