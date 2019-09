In der vergangenen Saison endete die Saison des HSC Suhr Aarau im Playoff-Viertelfinal mit der verlorenen Serie gegen Wacker Thun. Am Samstag trifft der Aargauer NLA-Klub in der 5. Runde auswärts auf die Berner Oberländer. Verfolgen Sie die Partie ab 17 Uhr im Livestream.