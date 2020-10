Jetzt im Livestream: Zwischen dem HSC Suhr Aarau und Pfadi Winterthur steht es zur Pause 13:13

Der HSC Suhr Aarau und Pfadi Winterthur schenken sich in dieser Partie der 8. Runde in der NLA von Beginn weg nichts. Die Zuschauer in der Winterthurer AXA Arena bekommen in den ersten etwas mehr als zehn Spielminuten gerade einmal sechs Treffer zu sehen. Weil diese gleichmässig verteilt sind, steht es folgerichtig 3:3.

Während sich in der Startphase die erwartete Abwehrschlacht einzustellen scheint, sorgen in der Folge auf beiden Seiten zahlreiche Technische Fehler, Fehlwürfe und Paraden der Torhüter für einen etwas torreicheren Spielverlauf. Weil sich Pfadi im Nutzen der gegnerischen Fehler etwas effizienter anstellt, liegen die Gäste aus dem Aargau nach 20 Spielminuten mit 6:8 zurück. Und das, obwohl HSC-Torhüter Dragan Marjanac zu diesem Zeitpunkt eine Abwehrquote von 47 Prozent (7 Paraden bei 15 Würfen auf seinen Kasten) aufweist.

Bis zur Pause ist der zwischenzeitliche Zwei-Tore-Rückstand aus Sicht des HSC wieder ausgemerzt. Manuel Zehnder trifft mittels Freistoss mit der Pausensirene dank eines Knickwurfs zum 13:13. Erfolgreichster Werfer der Gäste ist in der ersten Halbzeit der Portugiese Diogo Oliveira mit vier Treffern aus fünf Würfen.