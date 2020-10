Jetzt im Livestream: Der HSC Suhr Aarau peilt gegen St. Otmar St. Gallen die Tabellenspitze an – die 1. Halbzeit läuft

Der Gegner aus St. Gallen kam besser in diese Partie und ging mit 1:0 in Führung. Der HSC verpasste es zweimal auszugleichen, freistehend verschoss etwa David Poloz vor dem Tor. St. Otmar wiederum erhöhte um einen weiteren Treffer. Auch der folgende Schuss von Joao Ferraz fand den Weg ins Tor nicht. Danach ging St. Otmar gar mit vier Toren in Front. In der Offensive fand der HSC in den ersten Minuten kaum eine Lösung. Erst in der neunten Minute schoss Martin Slaninka das erste Mal erfolgreich ab zum 1:4.

Die St. Galler hingegen spielten vorne weiter effizient. Doch auch der HSC traf jetzt: Nach 13 Minuten verwandelte Diogo Oliveira einen Siebenmeter zum 3:6. Hinten aber häuften sich die Fehler. Beim Stand von 3:8 nahm HSC-Coach Misha Kaufmann das erste Timeout. Kaufmann wechselte durch, nach 15 Minuten stand mit Dario Ferrante bereits der dritte HSC-Goalie im Tor. Das Heimteam bekundete aber weiterhin Mühe, toremässig aufzuschliessen. Die Vier-Tore-Führung von St. Otmar hatte bis zur 20. Minute Bestand.

Danach kämpfte sich der HSC zurück in dieses Spiel. Sechs Minuten vor der Pause verkürzten die Hausherren auf 8:10. Jetzt nahm auch St. Gallens Trainer Zoltan Cordas das erste Timeout in dieser Partie.