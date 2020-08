Jetzt im Livestream: Der HSC Suhr Aarau liegt gegen den STV Baden auf Finalkurs – die 2. Halbzeit läuft

Der HSC Suhr Aarau tut sich in der ersten Halbzeit gegen den STV Baden lange Zeit schwer. Erst in der Schlussphase gelingt es dem NLA-Klub etwas Distanz zum NLB-Vertreter zu schaffen. Und so liegt der Favorit nach den ersten 30 Minuten dann doch mit 11:8 in Front.

Der HSC kann sich im ersten Durchgang den Luxus leisten, zahlreiche arrivierte Spieler wie Co-Captain Tim Aufdenblatten, João Ferraz, Diogo Oliveira, Martin Slaninka und Torhüter Dragan Marjanac auf der Bank zu belassen.

TVE dank starker zweiter Halbzeit im Final

Der TV Möhlin führt im ersten Halbfinal des «Aargauer Cup» zur Pause gegen den TV Endingen mit 13:12. Die Fricktaler aus der NLB spielen gegen den Surbtaler NLA-Klub von Beginn weg frech auf und legen nach dem 2:1, ihrer ersten Führung, immer wieder vor.

Bei Möhlin zeichnet sich Torhüter Dennis Grana, der nach der vergangenen Saison ausgerechnet vom TVE ins Fricktal gewechselt hat, mit neun Paraden und einer Abwehrquote von 43 Prozent aus. Nur gegen Noah Grau scheint Grana keine Mittel zu finden: Der 19-jährige linke Flügel erzielt gleich acht der insgesamt zwölf TVE-Treffer.

Nach der Pause kommt der TV Endingen immer besser in Fahrt und geht 23 Minuten vor Schluss erstmals seit der Startminute wieder in Führung (16:15). In der 50. Minute scheint der Mist dann geführt. Grau stellt mit seinem zehntem persönlichen Erfolgserlebnis auf 22:18, erstmals liegt der Favorit mit vier Treffern in Front.

Diese Führung geben die Endinger in den Schlussminuten nicht mehr her. Dank einer souveränen zweiten Halbzeit besiegt der NLA-Klub aus dem Fricktal standesgemäss mit 27:22 und steht damit als erster Finals bei der Premiere des «Aargauer Cup» fest.

Sie haben die Partie verpasst? Sehen Sie sich TV Endingen gegen TV Möhlin in der Livestream-Aufzeichnung an: