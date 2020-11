Jetzt im Livestream: Der HSC Suhr Aarau gastiert auswärts bei Wacker Thun – die 2. Halbzeit läuft

Dass in Partien zwischen dem HSC Suhr Aarau und Wacker Thun immer wieder viele Emotionen drin sind, zeigt sich bereits nach rund anderthalb Spielminuten ein erstes Mal – noch bevor die ersten Treffer gefallen wären: Nach einem harten Einsteigen von Stefan Huwyler, dem Endinger in Thuner Diensten, gegen HSC-Portugiese João Ferraz, das von den Schiedsrichtern mit einer Zweiminutenstrafe geahndet wird, kommt es zu einer kleinen Rudelbildung. Damit ist der Ton für das Duell gleich in der Startphase gesetzt.

Spielerisch verläuft der Auftakt in die Partie ausgeglichen. Nach zehn Minuten steht es 3:3, obwohl die Gäste aus dem Aargau bis zu diesem Zeitpunkt bereits drei Mal in Überzahl haben agieren dürfen. Allerdings können sie daraus in der Startphase noch kein Kapital schlagen.

In der 15. Minute geht der HSC erstmals in dieser Partie mit zwei Toren (6:4) in Führung. Nachdem sich die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann zuvor in Überzahl schwer getan hatte, gelingt das ausgerechnet in Unterzahl. Kurz nach Ablauf der Zweiminutenstrafe gegen Martin Slaninka fasst Huwyler nach einem erneuten Angriff auf Ferraz bereits seine zweite persönliche Zweiminutenstrafe, womit ihm bereits der Restausschluss droht. Derweil bauen die Gäste ihre Führung noch vor Ablauf der 16. Minute auf 7:4 aus. Keine drei Minuten später liegen sie sogar erstmals mit vier Treffern (9:5) vorne.

In der 26. Minute verhindert Dario Ferrante, der inzwischen beim HSC anstelle von Dragan Marjanac zwischen den Pfosten steht, mit seiner ersten Parade, dass der Vorsprung der in Unterzahl spielenden Gäste auf einen Treffer schmilzt. Und er setzt gleich noch einen drauf: Drei Minuten vor der Pause pariert Ferrante den Siebenmeter von Lukas von Deschwanden. Im Gegenzug ist es Ferraz, der zum 12:9 für den HSC trifft.

Knapp 50 Sekunden vor der Pause kassiert Huwyler tatsächlich bereits seine dritte Zweiminutenstrafe und damit verbunden den Restausschluss. Und das wegen eines vollkommen unnötigen Nachschlagens gegen HSC-Rückraumspieler Manuel Zehnder. Am Skore ändert sich bis zur Pausensirene nicht mehr viel und so geht der HSC mit einer 13:10-Führung in die Kabine.

Timothy Reichmuth, der in Abwesenheit des am Sprunggelenk verletzten Diogo Oliveira das Topskorer-Trikot beim HSC trägt, macht ebendiesem Trikot alle Ehre und ist in der ersten Halbzeit mit drei Treffern der erfolgreichste Werfer seines Teams – ex aequo mit Aufdenblatten.