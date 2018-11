Was für ein Auftakt in die Partie: Trotz früher Strafe gegen Milan Skvaril legt der HSC Suhr Aarau in der Zürcher Saalsporthalle los wie die Feuerwehr. Torhüter Dragan Marjanac pariert drei Angriffe von GC Amicitia und weil der HSC gleichzeitig vorne effizient ist, bezieht das Heimteam bereits nach knapp sieben Minuten Spieldauer und beim Spielstand von 1:5 sein erstes Timeout.

Weil die Partie in ähnlichem Stil weitergeht, baut der HSC seine Führung kontinuierlich aus und zwingt GC-Trainer Norman Kietzmann noch vor Ablauf der ersten 20 Minuten zum Bezug seines zweiten Timeouts. Suhr Aarau führt zu diesem Zeitpunkt bereits mit 13:4. Kurz darauf muss das Gästeteam allerdings einen Dämpfer hinnehmen, als Co-Captain Tim Aufdenblatten, der bereits angeschlagen in die Partie gestartet war, nach einem Zusammenprall liegen bleibt und zumindest vorläufig in der Kabine versorgt werden muss. Nach ersten Informationen hat er dabei mindestens einen Zahn verloren.

Der HSC lässt sich davon aber nicht beirren und schiesst sich bis zur Pause zu einer souveränen 18:6-Führung.