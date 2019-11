Jetzt im Livestream: Der HSC Suhr Aarau empfängt Schlusslicht RTV Basel – zur Pause steht es 18:9

Der HSC Suhr Aarau wird seiner Favoritenrolle in der Partie gegen den RTV Basel gleich von Beginn weg gerecht. Nach knapp neun Spielminuten führt das Heimteam in der Aarauer Schachenhalle bereits mit 6:1 – und der offensive Hunger der Aargauer scheint noch lange nicht gestillt.

Bis zur Pause baut der HSC die Führung auf 18:9 und damit souveräne neun Treffer aus. Neuverpflichtung João Ferraz deutet seine Wichtigkeit für Suhr Aarau mit vier Treffern und starken Aktionen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive bereits ein erstes Mal an.