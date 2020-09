Jetzt im Livestream: Der HSC Suhr Aarau empfängt den TV Endingen zum Aargauer Derby – zur Pause steht es 17:15 für den HSC

Bereits in der 2. Runde der neuen NLA-Saison kommt es am Sonntag zum Aargauer Derby: Der HSC Suhr Aarau empfängt zu Hause in der Schachenhalle den TV Endingen. Ob es dem Favoriten gelingt, in der Tabelle wieder an den Surbtalern vorbeizuziehen, sehen Sie hier im Livestream ab 16 Uhr.