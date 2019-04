Die beiden Torhüter starten stark in die Partie sowohl HSC-Goalie Dragan Marjanac als auch BSV-Keeper Edin Tatar parieren jeweils den ersten Abschluss auf ihren Kasten. Nicht ganz so souverän sind ihre Vorderleute. Aufgrund technischer Fehler und wegen Fehlwürfen fallen deshalb in den ersten fünf Minuten gerade einmal drei Tore – der HSC führt mit 2:1.

Weil Marjanac gleich weitere Paraden folgen lässt, führt das Heimteam kurz darauf bereits mit zwei Treffern Vorsprung. Und weil der HSC-Torhüter im selben Stil weiter macht erhöht sein Team noch vor Ablauf der 10. Minute auf 6:3.

Mit Unentschieden in die Pause

Bereits in der 12. Minute nimmt der BSV beim Stand von 3:7 sein erstes Timeout. Und wären Marjanacs Voderleute – der Serbe hat zu diesem Zeitpunkt 6 von 9 Würfen pariert (67 Prozent) – könnte der HSC sogar schon wesentlich höher führen. Der Vorsprung des HSC pendelt sich in der Folge vor den anwesenden 947 Zuschauerinnen und Zuschauer bei zwei bis drei Treffern ein.

Allerdings: Weil sich das Heimteam in der Offensive zunehmend schwerer tut, schmilzt das Polster zusehends und nach etwas mehr als 21 Spielminuten führt der HSC nur noch mit 9:8. In der 24. Minute dann ist das Skore (10:10) erstmals seit der Pause wieder ausgeglichen. Vier Minuten später liegt der HSC sogar erstmals seit dem 0:1 wieder in im Rückstand (12:13). In die Pause geht es beim Stand von 13:13.

Ausgeglichener Start in die zweite Halbzeit

In den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit wogt das Spiel hin und her. Erst kurz nach Ablauf der 35. Minute gelingt es dem HSC, der beim Wiederanpfiff in Ballbesitz war, seine Führung auf zwei Treffer auszubauen (17:15).

Knapp vier Minuten, einen Fehlwurf und zwei technische Fehler später liegt der HSC erstmals in der zweiten Halbzeit zurück (17:18). Aber davon lässt sich das Heimteam nicht unterkriegen und holt sich bis zur 46. Minute dank vier Treffern in Folge die Führung (21:18) wieder zurück – trotz zwischenzeitlicher Unterzahl.