In der 13. Runde der NLA empfängt der HSC Suhr Aarau am Sonntagnachmittag den BSV Bern. Im ersten Direktvergleich der laufenden Saison unterlagen die Aargauer den Bernern 17:18. Die Partie in der Schachenhalle vor der coronabedingten Mini-Kulisse von 50 Zuschauern wird um 16 Uhr angepfiffen. Hier gibt es sie im Livestream.