Jetzt im Livestream: Bringt der HSC Suhr Aarau die Pausenführung in Bern über die Zeit? Die 2. Halbzeit läuft

Der HSC Suhr Aarau führt zur Pause auswärts gegen den BSV Bern mit 10:9. In einer umkämpften ersten Halbzeit in der Mobiliar Arena in Gümligen tut sich das Team von Trainer Misha Kaufmann in der Offensive lange Zeit schwer. Erst in der Schlussphase kehren Co-Captain Tim Aufdenblatten und Co. die Partie und sorgen für die knappe Führung.